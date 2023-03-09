Военспец Баранец: Киев готовит силы для загона армии РФ в мышеловку в Артёмовске

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военспец Виктор Баранец предупредил об опасности, с которой могут столкнуться российские солдаты на Артёмовском направлении спецоперации.

По его словам, киевский режим, стягивая боеспособные части под Артёмовск, хочет создать проблемы для ВС России. Эксперт считает, что российская армия не должна торопиться с установлением контроля над этим городом, иначе ей придётся отражать удар с четырёх сторон.

"Силы, которые они готовят, могут загнать нас в мышеловку", — отметил Баранец в беседе с Общественной Службой Новостей.

Специалист добавил, что данная операция готовится под руководством украинского генерала Александра Сырского. Он известен как "один из самых хитрых и коварных стратегов", указал эксперт. При этом Баранец подчеркнул: боевикам ВСУ будет очень сложно перехитрить Москву.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Киев пытался контратаковать в Артёмовске, однако ВС РФ отразили удар.