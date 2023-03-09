Киев: со стороны Белоруссии готовы к атаке две танковые бригады ВС РФ

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пренебрегать направлением фронта со стороны Белоруссии — большая ошибка.

Об этом сообщил бывший заместитель министра по делам "оккупированных территорий" Украины Георгий Тука.

"За семь месяцев на территории Белоруссии русскими накоплено такое количество тяжёлой бронетехники, которая соответствует штатному расписанию двух танковых бригад. Техника стоит на изготовке. Остаётся только эту технику обеспечить личным составом. Сколько русским нужно времени, чтобы это сделать? Не более одной ночи", — в эфире телеканала "Прямой" отметил Тука.

Он просит Киев не умалять опасность с этого направления.

Ежечасно реально существует угроза с территории, граничащей на севере с Украиной: постоянно взлетают самолёты. Оттуда заходили подразделения ВС РФ, подчеркнул эксперт.

Необходимо сегодня очень взвешенно и осторожно относиться к этой угрозе, подытожил Тука.