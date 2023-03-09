Формирование засечной черты на границе с Украиной в Белгородской области завершено. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Мы ее завершили. Я надеюсь, что противник видит, в каком объеме и с каким качеством она построена", — сказал он.
Гладков уточнил, что строительство линии обороны обошлось в 10 миллиардов рублей. Деньги были взяты "не из областного бюджета". Откуда конкретно, губернатор не рассказал.
Ранее сообщалось, что президенту понравилась идея о строительстве Великой русской стены.
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