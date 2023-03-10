Немецкий политик Кизеветтер призвал опустошить все склады боеприпасов ФРГ ради ВСУ

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Депутат бундестага от партии Христианско-демократического союза ФРГ Родерих Кизеветтер призвал руководство страны как можно скорее опустошить арсеналы боеприпасов Германии ради помощи Вооружённым силам Украины (ВСУ).

По его словам, сейчас одна из главных задач Берлина — обеспечивать Киев военной техникой для продолжения противостояния с российской армией.

"В первую очередь надо освободить все склады с боеприпасами, которые нужны Украине", — приводит RND комментарий немецкого политика.

Он считает, что в Европе следует открыть новые производственные предприятия для решения проблем с дефицитом снарядов на мировых рынках. Депутат счёл "катастрофой" нехватку боеприпасов в европейских государствах.

Ранее Кизеветтер заявил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу "не нужна победа Украины", поэтому он специально затягивал с поставками тяжёлой техники.