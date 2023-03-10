WF: ракетный удар ВС РФ уничтожил "теневых офицеров" НАТО в бункерных центрах управления

2:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные нанесли ракетный удар по украинским объектам инфраструктуры большой номенклатурой ракет и БПЛА, уничтожив секретный штаб НАТО на Украине, сообщает WarFiles.

Согласно данным украинской стороны, удары наносились ракетами:

Х-47 "Кинжал",

X-22,

Х-101/Х-555,

БПЛА "Герань".

В Киеве сразу сообщили, что якобы 34 ракеты сбили, а восемь "в результате организованного противодействия не достигли своих целей".

Это сомнительно даже для самих украинцев, видящих в окна результаты прилётов. Граждане считают, что ПВО "если и смогли что-то сбить на подлете, то максимум пару обманок".

Украинское (да и американское) ПВО не в состоянии сбить "Кинжал" на высоте 20 км, а после того, как ракета набирает высоту, она обрушивается с огромной скоростью на цель и сделать с этим ничего нельзя.

"Фактически удар пришелся по бункерным центрам управления и планирования, а также по ПВО/РЛС. Зафиксированы крупные потери офицерского состава, в том числе американского. Похоже, сильно досталось "теневому Генштабу" прокси-НАТО", — пишут авторы "Военных материалов".

После этого, по данным издания, представители украинского Генштаба отправились в посольство США, скорее всего, передавать списки погибших.

Известно и о попаданиях по ЗРК IRIS и NASAMS, которые отработали по ракетам-пустышкам и были уничтожены летящими следом "Иксами". Практически сразу те паблики, которые разместили эту информацию, были заблокированы.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко отдельно признал что ракетный удар повредил по меньшей мере три теплоэлектростанции. По сути, под мощнейший обстрел попали энергетические и военные объекты аж в 12 регионах.