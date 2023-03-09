Ракетный удар ВКС РФ 9 марта был нанесён на всю глубину территории Украины. Были применены гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые поразили стратегические объекты ВСУ.
Тревога звучала утром 9 марта в течение семи часов, кроме ракетных ударов было несколько атак БПЛА.
"Не припоминаю, если честно, чтобы такое было. Шесть "Кинжалов" было выпущено противником", — сказал спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Кроме того, по данным украинского Минобороны, было:
ПВО Украины не способна перехватывать "Кинжалы”, так как они летят с гиперзвуковой скоростью, которая в 10 раз выше скорости звука, и могут маневрировать в полёте. Ракета после запуска поднимается вверх на 20 км, а затем пикирует на цель. Украинские СМИ утверждают, что и ракеты X-22 ПВО ВСУ сбивать не умеет.
В качестве носителей ракет, кроме кораблей, использовались разные самолёты стратегической и дальней авиации: МиГ-31 и так далее. По данным Киева, всего была выпущена 81 ракета различных модификаций.
Цели "Кинжалов" — стратегические объекты.
Прилёты зафиксированы в 12 областях Украины вплоть до Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской.
По сообщением местных Telegram- каналов, в столице "Кинжал" поразил ТЭЦ-5, на этот раз разрушены машинный зал и понижающие и повышающие трансформаторы. Эта станция даёт Киеву треть потребляемой электроэнергии.
Их других заметных целей — в Шостке Сумской области был нанесён удар по НИИ химических продуктов. На заводе производились огнемётные системы.
Тelegram-канал "Легитимный" указывает, что "Кинжалы" ударили "по бункерным центрам управления и планирования, а также по ПВО/РЛС". Есть информация, что были попадания по западным установкам (Iris-r и nasams), также имеются потери среди офицерского состава.
Удар нанесён в то время, когда российские военнослужащие сигнализируют об интенсивной подготовке наступления ВСУ в районе Херсона с форсированием Днепра. Удар 9 марта несомненно разрушил подготовку и планы противника — будь то задержка с движением поездов (нарушение логистики), разрушение командных пунктов и расположений личного состава, уничтожение оборонных предприятий и объектов ТЭК.
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