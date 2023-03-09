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Любовь Степушова

"Кинжалы" и "Калибры" сорвали подготовку к наступлению ВСУ

3:18
Силовые структуры » Министерство обороны

Ракетный удар ВКС РФ 9 марта был нанесён на всю глубину территории Украины. Были применены гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые поразили стратегические объекты ВСУ.

"Кинжалы" и "Калибры" сорвали подготовку к наступлению ВСУ

Самая массированная ракетная атака ВКС РФ

Тревога звучала утром 9 марта в течение семи часов, кроме ракетных ударов было несколько атак БПЛА.

"Не припоминаю, если честно, чтобы такое было. Шесть "Кинжалов" было выпущено противником", — сказал спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Кроме того, по данным украинского Минобороны, было:

  • 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр",
  • 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22,
  • 8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 — Х-31П; 6 — X-59.

ПВО Украины не способна перехватывать "Кинжалы”, так как они летят с гиперзвуковой скоростью, которая в 10 раз выше скорости звука, и могут маневрировать в полёте. Ракета после запуска поднимается вверх на 20 км, а затем пикирует на цель. Украинские СМИ утверждают, что и ракеты X-22 ПВО ВСУ сбивать не умеет.

В качестве носителей ракет, кроме кораблей, использовались разные самолёты стратегической и дальней авиации: МиГ-31 и так далее. По данным Киева, всего была выпущена 81 ракета различных модификаций.

Цели "Кинжалов" — стратегические объекты.

Прилёты зафиксированы в 12 областях Украины вплоть до Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской.

По сообщением местных Telegram- каналов, в столице "Кинжал" поразил ТЭЦ-5, на этот раз разрушены машинный зал и понижающие и повышающие трансформаторы. Эта станция даёт Киеву треть потребляемой электроэнергии.

Их других заметных целей — в Шостке Сумской области был нанесён удар по НИИ химических продуктов. На заводе производились огнемётные системы.

Тelegram-канал "Легитимный" указывает, что "Кинжалы" ударили "по бункерным центрам управления и планирования, а также по ПВО/РЛС". Есть информация, что были попадания по западным установкам (Iris-r и nasams), также имеются потери среди офицерского состава.

Удар нанесён в преддверии наступления ВСУ

Удар нанесён в то время, когда российские военнослужащие сигнализируют об интенсивной подготовке наступления ВСУ в районе Херсона с форсированием Днепра. Удар 9 марта несомненно разрушил подготовку и планы противника — будь то задержка с движением поездов (нарушение логистики), разрушение командных пунктов и расположений личного состава, уничтожение оборонных предприятий и объектов ТЭК.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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