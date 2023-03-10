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MI6: ВС России накапливают критическую массу ракет перед сокрушением ПВО ВС Украины

1:08
Силовые структуры

В Британии считают, что ракетные удары по Украине российской стороной теперь будут реже. Военная разведка MI6 пишет, что интервалы будут увеличены по причине необходимости наращивания "критической массы" произведённых боеприпасов. Только после этого ВС РФ смогут сокрушить украинскую систему противовоздушной обороны, уверены британцы.

MI6: ВС России накапливают критическую массу ракет перед сокрушением ПВО ВС Украины

В четверг, 9 марта, Россия нанесла мощнейший ракетный удар по инфраструктуре Украины. В ВСУ полковник Юрий Игнат сказал, что такого он "ещё не видел". Атака была необычной в своём роде, так как удар состоял из двух волн. Сначала сработали "Герани", а потом полетели крылатые ракеты, причём это были гиперзвуковые "Кинжалы".

Разведка Британии сообщает, что ВС РФ было нанесено порядка 80 дальних ударов.

"Это была первая крупная волна дальних ударов с 16 февраля 2023 года и, вероятно, одна из крупнейших с декабря 2022 года", — констатирует служба.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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