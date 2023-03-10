Александров призвал Россию объявить Украине войну в случае наступления ВСУ на Крым

1:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина и западные кураторы киевского режима пытаются запугать Россию, говоря о масштабном наступлении ВСУ, которое якобы планируется "лучшими военачальниками" НАТО. Об этом заявил эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров, комментируя Pravda.Ru "репетицию" захвата Крыма.

"Если бы они реально готовили какое-то наступление, то они не стали об этом сообщать, а, наоборот, пустили дезинформацию о том, что Украина будет только обороняться", — указал аналитик.

Александров полагает, что таким образом Запад пытается вынудить Москву на переговоры на условиях Киева. Также НАТО пытается вдохновить Украину, обещая дальнобойные ракеты и истребители, поскольку на фоне колоссальных потерь боевой дух ВСУ существенно падает, отметил эксперт.

"Я не исключаю, что будет наступление, но оно не будет афишироваться таким образом", — считает Александров.

По мнению эксперта, в случае атаки ВСУ на Крым России следует объявить войну Украине. Поводов для этого достаточно: удары по российской территории, вторжения диверсантов, подрыв Крымского моста, подчеркнул политолог. Также Александров призвал мобилизовать общество и нацелить его на достижение победы.

"Нужны удары по системе государственного управления Украины, иначе вооружённый конфликт затянется. Объявление войны здесь сыграет важную роль и развяжет нам руки", — заключил собеседник Pravda.Ru.