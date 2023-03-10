Британский премьер Сунак: Запад должен обеспечить Украину наилучшей позицией для переговоров

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель британского правительства Риши Сунак заявил, что вооружённое столкновение на Украине закончится за столом переговоров. Как подчеркнул премьер, Запад должен обеспечить Киеву "наилучшую позицию" перед началом диалога.

"Решение должна принимать Украина", — отметил политик, слова которого передаёт The Guardian.

Вместе с этим чиновник назвал приоритетом поставку ресурсов ВСУ и обучение военных. Киев должен получить преимущество в боях, добавил лидер королевства.

Ранее в American Thinker заявили о приближающейся победе армии РФ на Украине.