Украинские боевики перевозят боеприпасы в машинах медицинской помощи, чтобы не привлекать внимания, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
ВСУшники передвигаются на автомобилях со специальными опознавательными знаками — красным крестом.
"Выявлено нецелевое его использование в нарушение Международных конвенций. На данных автомобилях украинские боевики перевозят боеприпасы для подразделений, а также идёт перемещение личного состава по населённому пункту", — заявил Марочко в беседе с РИА Новости.
Как подчеркнул Марочко, нецелевое использование специализированных автомобилей, в том числе и медицинских, запрещено Международной конвенцией.
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