Марочко: ВСУ в Артёмовске перевозят боеприпасы в машинах под знаком красного креста

Украинские боевики перевозят боеприпасы в машинах медицинской помощи, чтобы не привлекать внимания, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

ВСУшники передвигаются на автомобилях со специальными опознавательными знаками — красным крестом.

"Выявлено нецелевое его использование в нарушение Международных конвенций. На данных автомобилях украинские боевики перевозят боеприпасы для подразделений, а также идёт перемещение личного состава по населённому пункту", — заявил Марочко в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул Марочко, нецелевое использование специализированных автомобилей, в том числе и медицинских, запрещено Международной конвенцией.