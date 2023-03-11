Российские силы отрезали для группировки ВСУ последнюю крупную дорогу снабжения в Артёмовске

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные отрезали для группировки вооружённых сил Украины (ВСУ) последнюю крупную дорогу снабжения в Артёмовске (Бахмуте). Боевики вынуждены пользоваться просёлочными дорогами. Об этом сообщают в субботу военные корреспонденты.

Также, по данным репортёров, которые ссылаются на украинских аналитиков, ВСУ в Бахмуте оказались в критической ситуации, там идут ожесточенные бои.

Сегодня военный журналист Андрей Руденко сообщил, что при попытке выйти из Артёмовска огнём артиллерии ликвидирован отряд украинских нацистов, в составе которого были иностранные наёмники.