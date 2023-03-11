Под Артёмовском (Бахмутом) при попытке выйти из города артиллерийским огнём ликвидирован отряд украинских боевиков, куда входили иностранные наёмники. Об этом сообщил военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале. Пока каких-то подробностей репортёр не приводит.
Ранее стало известно, что взводом ВСУ в Бахмуте командует взятый в плен в Мариуполе и приговорённый в ДНР к смертной казни британский наёмник Эйден Аслин, который после обмена снова вернулся на Украину. Он был замечен на видео с эвакуацией раненого боевика.
Сегодня в Артёмовск в очередной раз прибыл командующий Сухопутных войск ВСУ генерал Александр Сырский. Он заявил, что город важно удержать до начала контрнаступления, которое, по его словам, уже не за горами.
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