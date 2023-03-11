Военный инструктор ВС Украины из США Эрик заявил, что Западу нельзя недооценивать стойкость и упорство ВС России

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

26-летний ветеран спецназа армии США Эрик обучал военных украинской армии последние 12 месяцев. Полное имя он не озвучил корреспонденту Newsweek, но рассказал, что сталкивался с русскими солдатами в 1989 году и Западу стоит быть на чеку.

"Они (Русские. — Прим. ред.) обладают стойкостью и упорством. <…> Я уверен, что у них осталось много сюрпризов", — сказал инструктор.

Недооценивать ВС РФ нельзя, так как Москва уже добилась определённых успехов на востоке и юге Украины. Кроме того, свои подразделения Россия усиливает сотнями тысяч мобилизованных. Некоторые западные эксперты считают, что в конфликте победит Киев, но Эрик констатирует, что ВСУ испытывают трудности, и достаточно серьёзные.

"Продолжающиеся удары по инфраструктуре призваны подорвать боеспособность Украины, в то время как Кремль надеется, что усталость от войны сломит единый ответ Запада, без которого Киев не смог бы продолжать", — заключили в издании.