Боевик ВСУ сравнил Артёмовск со Сталинградом

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось видео, записанное украинскими боевиками, которые пытаются оборонять промышленную зону Артёмовска. На кадрах один из них рассказывает, что российские войска ведут наступление и продвигаются вглубь их линии обороны. Боевик говорит, что бойцы ВС РФ ночью зашли в промзону и закрепились там.

"Моя разведгруппа зашла, сейчас пытаемся их выбить отсюда", — говорит боевик.

После этого боевик на камеру демонстрирует разрешения в промзоне Артёмовска. По его словам, "это хуже, чем Сталинград".

Ранее сообщалось, что Украина начала строительство укреплений на границе с Молдавией.