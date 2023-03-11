В Сети появилось видео, записанное украинскими боевиками, которые пытаются оборонять промышленную зону Артёмовска. На кадрах один из них рассказывает, что российские войска ведут наступление и продвигаются вглубь их линии обороны. Боевик говорит, что бойцы ВС РФ ночью зашли в промзону и закрепились там.
"Моя разведгруппа зашла, сейчас пытаемся их выбить отсюда", — говорит боевик.
После этого боевик на камеру демонстрирует разрешения в промзоне Артёмовска. По его словам, "это хуже, чем Сталинград".
Ранее сообщалось, что Украина начала строительство укреплений на границе с Молдавией.
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