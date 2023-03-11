В Харьковской области Украины объявлена обязательная эвакуация населения. Об этом сообщает издание Украина.ру.
Какие-либо детали и причины ее начала издание не приводит. Неизвестно также, из каких районов и куда конкретно будут эвакуировать людей.
Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявлял, что в случае организации массовой эвакуации она будет проведена на территории Харьковского и Чугуевского районов.
По состоянию на 2020 год, согласно переписи, в Харьковской области проживали 2,6 млн человек.
Ранее жителей Славянска призвали эвакуироваться из-за приближения линии фронта.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
С начала 2023 года зафиксирована небывалая солнечная активность по сравнению с прошлым годом.