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В Харьковской области Украины началась эвакуация населения

Силовые структуры

В Харьковской области Украины объявлена обязательная эвакуация населения. Об этом сообщает издание Украина.ру.

В Харьковской области Украины началась эвакуация населения

Какие-либо детали и причины ее начала издание не приводит. Неизвестно также, из каких районов и куда конкретно будут эвакуировать людей.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявлял, что в случае организации массовой эвакуации она будет проведена на территории Харьковского и Чугуевского районов.

По состоянию на 2020 год, согласно переписи, в Харьковской области проживали 2,6 млн человек.

Ранее жителей Славянска призвали эвакуироваться из-за приближения линии фронта.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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