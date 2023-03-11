В Харьковской области Украины началась эвакуация населения

В Харьковской области Украины объявлена обязательная эвакуация населения. Об этом сообщает издание Украина.ру.

Какие-либо детали и причины ее начала издание не приводит. Неизвестно также, из каких районов и куда конкретно будут эвакуировать людей.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявлял, что в случае организации массовой эвакуации она будет проведена на территории Харьковского и Чугуевского районов.

По состоянию на 2020 год, согласно переписи, в Харьковской области проживали 2,6 млн человек.

Ранее жителей Славянска призвали эвакуироваться из-за приближения линии фронта.