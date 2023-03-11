Военные корреспонденты "Русской весны" поговорили с военнослужащим украинских войск о ситуации в Артёмовске (Бахмуте).
Несмотря на колоссальные потери среди живой силы, киевское командование продолжает бороться за город и отправляя на верную смерть резервы. Но реальность такова, что Бахмут скоро падёт, если это отмечает даже тот, кто непосредственно принимал участие в жёстких боях.
"Всё на грани. Можно сказать, что мы подавлены, так как не ощущается поддержка нашей артиллерии. То есть всё упирается в расходники ВСУ — это пехота", — сказал солдат.
Ранее сообщалось, что в Артёмовске остаются около десяти тысяч боевиков ВСУ.
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