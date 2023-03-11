РВ: военный ВС Украины заявил, что Бахмут скоро падёт, всё на грани

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные корреспонденты "Русской весны" поговорили с военнослужащим украинских войск о ситуации в Артёмовске (Бахмуте).

Несмотря на колоссальные потери среди живой силы, киевское командование продолжает бороться за город и отправляя на верную смерть резервы. Но реальность такова, что Бахмут скоро падёт, если это отмечает даже тот, кто непосредственно принимал участие в жёстких боях.

"Всё на грани. Можно сказать, что мы подавлены, так как не ощущается поддержка нашей артиллерии. То есть всё упирается в расходники ВСУ — это пехота", — сказал солдат.

Ранее сообщалось, что в Артёмовске остаются около десяти тысяч боевиков ВСУ.