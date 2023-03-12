Марочко: потери заставили Генштаб ВСУ возобновить ротацию на Купянском направлении

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование ВСУ возобновило проведение ротационных мероприятий на Купянском направлении, сообщил представитель НМ ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

"По имеющейся информации, украинские боевики возобновили проведение ротаций своих подразделений на линии соприкосновения", — заявил он в интервью агентству РИА Новости.

По словам военного эксперта, "обескровленные" подразделения националистов вводятся в населённые пункты Стельмаховка и Розовка, туда же прибывает новое пополнение.

Ранее британский аналитик пришёл к выводу, что Генштаб ВСУ совершил смертельную ошибку в Артёмовске.