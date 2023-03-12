Марочко: ВСУ переходят в глухую оборону на Краснолиманском направлении

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные переходят в глухую оборону на Краснолиманском направлении. Они дооборудуют позиции и занимаются охраной ранее занятых районов. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

По его словам, боевики ВСУ пытаются восстановить боеспособность подразделений и укрепить оборонительные позиции. Активное проведение украинскими силовиками фортификационных работ выявлено в районах населённых пунктов Заречное, Ямполь и Терны, добавил Марочко.

Ранее появились сообщения о прорыве военными из группировки "Отважные" ВС РФ обороны ВСУ в районе Сватова.