Украинские военные переходят в глухую оборону на Краснолиманском направлении. Они дооборудуют позиции и занимаются охраной ранее занятых районов. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
По его словам, боевики ВСУ пытаются восстановить боеспособность подразделений и укрепить оборонительные позиции. Активное проведение украинскими силовиками фортификационных работ выявлено в районах населённых пунктов Заречное, Ямполь и Терны, добавил Марочко.
Ранее появились сообщения о прорыве военными из группировки "Отважные" ВС РФ обороны ВСУ в районе Сватова.
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