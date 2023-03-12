Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в своём Telegram-канале опубликовал таблицу, отражающую потери сторон по итогам Брусиловского прорыва в 1916 году.
|Сторона
|Убито
|Ранено
|Пропало без вести
|Германия
|28 858
|195 540
|38 095
|Австро-Венгрия
|45 058
|216 474
|377 799
|Турция
|5 000
|3 000
|2 000
|Россия
|262 764
|1 562 890
|214 607
Эксперт считает, что важно обращаться к недавнему историческому опыту для осознания происходящего сейчас. События 1916 года уже подходят для проведения сопоставлений. Артиллерия, пулемёты, отравляющие газы применялись примерно так же, как и сейчас.
Ходаковский напомнил, что перед Брусиловским прорывом долго разрабатывался план наступления. Артподготовка на отдельных участках длилась 45 часов. Однако в результате боевых действий Россия потеряла в разы больше, чем имеет сегодня вся армия РФ.
"Когда-то я писал, что какую тактику ни применяй — берём всегда числом. При нынешней демографической ситуации повторять Брусиловский подвиг — значит героически прервать жизнь страны собственными руками. Как следует из таблицы, противник в качественной обороне понёс потерь существенно меньше, уничтожив наших прапрадедов примерно в четыре раза больше, чем потерял сам", — заключил комбат.
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