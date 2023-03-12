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Ходаковский сравнил события во время Брусиловского прорыва со спецоперацией ВС РФ на Украине

1:55
Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в своём Telegram-канале опубликовал таблицу, отражающую потери сторон по итогам Брусиловского прорыва в 1916 году.

Ходаковский сравнил события во время Брусиловского прорыва со спецоперацией ВС РФ на Украине
Сторона Убито Ранено Пропало без вести
Германия 28 858 195 540 38 095
Австро-Венгрия 45 058 216 474 377 799
Турция  5 000 3 000 2 000
Россия 262 764 1 562 890 214 607

Эксперт считает, что важно обращаться к недавнему историческому опыту для осознания происходящего сейчас. События 1916 года уже подходят для проведения сопоставлений. Артиллерия, пулемёты, отравляющие газы применялись примерно так же, как и сейчас.

Ходаковский напомнил, что перед Брусиловским прорывом долго разрабатывался план наступления. Артподготовка на отдельных участках длилась 45 часов. Однако в результате боевых действий Россия потеряла в разы больше, чем имеет сегодня вся армия РФ.

"Когда-то я писал, что какую тактику ни применяй — берём всегда числом. При нынешней демографической ситуации повторять Брусиловский подвиг — значит героически прервать жизнь страны собственными руками. Как следует из таблицы, противник в качественной обороне понёс потерь существенно меньше, уничтожив наших прапрадедов примерно в четыре раза больше, чем потерял сам", — заключил комбат.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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