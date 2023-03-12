Ходаковский сравнил события во время Брусиловского прорыва со спецоперацией ВС РФ на Украине

1:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в своём Telegram-канале опубликовал таблицу, отражающую потери сторон по итогам Брусиловского прорыва в 1916 году.

Сторона Убито Ранено Пропало без вести Германия 28 858 195 540 38 095 Австро-Венгрия 45 058 216 474 377 799 Турция 5 000 3 000 2 000 Россия 262 764 1 562 890 214 607

Эксперт считает, что важно обращаться к недавнему историческому опыту для осознания происходящего сейчас. События 1916 года уже подходят для проведения сопоставлений. Артиллерия, пулемёты, отравляющие газы применялись примерно так же, как и сейчас.

Ходаковский напомнил, что перед Брусиловским прорывом долго разрабатывался план наступления. Артподготовка на отдельных участках длилась 45 часов. Однако в результате боевых действий Россия потеряла в разы больше, чем имеет сегодня вся армия РФ.

"Когда-то я писал, что какую тактику ни применяй — берём всегда числом. При нынешней демографической ситуации повторять Брусиловский подвиг — значит героически прервать жизнь страны собственными руками. Как следует из таблицы, противник в качественной обороне понёс потерь существенно меньше, уничтожив наших прапрадедов примерно в четыре раза больше, чем потерял сам", — заключил комбат.