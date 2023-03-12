Пограничники ВСУ повесили на белорусской границе манекен в форме ВС РФ и назвали его Валерой

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим неоднократно проводил провокации на белорусской границе. Боевики ВСУ выкрикивают оскорбления, показывают непристойные жесты, наводят оружие в сторону пограничников РБ и стреляют в воздух, пытаясь деморализовать их.

Сегодня каналы Белоруссии показали очередную выходку украинских военных. Они повесили на дереве манекен, облачённый в форму российской армии, и назвали его Валерой, который был убит под Киевом.

Делается это с целью устрашения и психологического давления на военнослужащих белорусских войск, которые охраняют границу.