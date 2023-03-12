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Пограничники ВСУ повесили на белорусской границе манекен в форме ВС РФ и назвали его Валерой

0:39
Силовые структуры

Киевский режим неоднократно проводил провокации на белорусской границе. Боевики ВСУ выкрикивают оскорбления, показывают непристойные жесты, наводят оружие в сторону пограничников РБ и стреляют в воздух, пытаясь деморализовать их.

Пограничники ВСУ повесили на белорусской границе манекен в форме ВС РФ и назвали его Валерой

Сегодня каналы Белоруссии показали очередную выходку украинских военных. Они повесили на дереве манекен, облачённый в форму российской армии, и назвали его Валерой, который был убит под Киевом.

Делается это с целью устрашения и психологического давления на военнослужащих белорусских войск, которые охраняют границу.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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