Киевский режим неоднократно проводил провокации на белорусской границе. Боевики ВСУ выкрикивают оскорбления, показывают непристойные жесты, наводят оружие в сторону пограничников РБ и стреляют в воздух, пытаясь деморализовать их.
Сегодня каналы Белоруссии показали очередную выходку украинских военных. Они повесили на дереве манекен, облачённый в форму российской армии, и назвали его Валерой, который был убит под Киевом.
Делается это с целью устрашения и психологического давления на военнослужащих белорусских войск, которые охраняют границу.
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Под Артёмовском при попытке выйти из города артиллерийским огнём ликвидирован отряд украинских боевиков, куда входили иностранные наёмники.