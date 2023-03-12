Белорусские пограничники фиксируют неадекватное поведение боевиков ВСУ на границе с Украиной

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Белорусские пограничники, несущие службу на границе с Украиной, рассказали о неадекватном поведении военных ВСУ. Со стороны боевиков киевского режима звучат оскорбления. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Отмечается, что военные ВСУ показывают непристойные жесты и наводят оружие. Время от времени раздаются выстрелы, заставляя реагировать наряды белорусской погранслужбы. Боевики ВСУ засвечивают лазерным лучом видеокамеры наблюдения, устанавливают фотоловушки.

У многих военных Украины отсутствуют знаки отличия.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ освободили от ВСУ Красногоровку на Авдеевском направлении.