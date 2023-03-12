Белорусские пограничники, несущие службу на границе с Украиной, рассказали о неадекватном поведении военных ВСУ. Со стороны боевиков киевского режима звучат оскорбления. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.
Отмечается, что военные ВСУ показывают непристойные жесты и наводят оружие. Время от времени раздаются выстрелы, заставляя реагировать наряды белорусской погранслужбы. Боевики ВСУ засвечивают лазерным лучом видеокамеры наблюдения, устанавливают фотоловушки.
У многих военных Украины отсутствуют знаки отличия.
Ранее сообщалось, что войска ВС РФ освободили от ВСУ Красногоровку на Авдеевском направлении.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинский боевик снял на видео бой с российскими военными в районе населённого пункта Кременная.