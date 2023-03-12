Киев грозит России западными танками, которые обещали страны НАТО. Некоторые единицы уже прибыли в зону проведения спецоперации, утверждают некоторые источники, но в боях они зафиксированы не были.
Российские военные уже изучили танки и готовы к встрече с ними на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил танкист с позывным Большой корреспонденту РИА Новости.
"Да, слышал, "Леопарды", "Абрамсы" и "Челленджеры". Мы готовы на 100 процентов защитить нашу Родину. Изучали технические характеристики, куда можно поразить машину", — сказал военнослужащий.
Он отметил, что у танка Leopard уязвима левая сторона (со стороны механика), так как там расположена боеукладка. Бить надо именно туда. Если ударить по правой стороне, то можно поразить трёх членов экипажа боемашины, так как они сидят друг за другом.
Что касается танка Abrams, его можно вывести из строя, ударив под башню, поделился танкист.
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