Глава Луганской ОВА: военные России постоянно экспериментируют с тактикой боя в ЛНР

Российские военные постоянно экспериментируют с тактикой боя, ситуация в Луганской области остаётся напряжённой. Об этом рассказал назначенный Киевом "глава" областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

По его словам, в районе Кременной, Сватово, Белогоровки россияне не просто штурмуют позиции боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ), но и пробуют различные тактические приёмы.

Например, то едут тяжёлой техникой, до 10-12 единиц, то едет три БМП, а между ними идёт пехота, или танк стоит в глубине леса и просто расстреливает позиции. Иногда просто запускают по три роты на штурм, пояснил гауляйтер.

Он добавил также, что военные РФ сейчас подключают дроны всех типов, которых стало намного больше.

Ранее киевские эксперты заявили, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Сватово-Кременной, применив тактику атакующих волн.