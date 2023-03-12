"Сделал 550 реверансов": Пригожин продолжает добиваться решения вопроса с поставкой боеприпасов ЧВК "Вагнер"

1:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Ситуация с необходимыми боеприпасами бойцам ЧВК "Вагнер" понемногу разрешается. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.

Он ответил на запрос Pravda.Ru. Журналисты уточнили, как складывается ситуация на Бахмутском направлении и решился ли вопрос с боеприпасами. Аудиокомментарий приводит пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин заметил, что поставка необходимых машин остается самой актуальной темой. Он продолжает оббивать пороги кабинетов, чтобы решить проблему.

"Что касается боеприпасов, я вчера сделал реверансов 550 штук, так, что даже самые отъявленные нарциссы могут ими умыться. Ожидал, что будет хоть какая-то реакция. Реакции нет, однако есть и позитивные моменты", — заявил Пригожин.

Такими моментами стала помощь от "парней из Минобороны", бойцов из Запорожья, Авдеевки и Донецка. Неравнодушные россияне подвозят боеприпасы, даже если сами в них нуждаются. Так, за вчерашний день бойцы ЧВК "Вагнер" получили 15 машин, а сегодня — 12.

"Нет никакого конфликта между бойцами ЧВК "Вагнер" и бойцами Министерства обороны. Есть интриганы, а всё остальное ведет только к победе", — добавил предприниматель.

Пригожин также проинформировал, что ситуация в Бахмуте остается сложной. Украинские боевики пытаются отстаивать каждый метр, но это не мешает бойцам ЧВК "Вагнер" продвигаться вперед.