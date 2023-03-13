РВ: армия РФ ведёт мощнейшее наступление у Донецка, ВСУ под угрозой котла в Авдеевке

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия начала мощнейшее наступление у Донецка для последующего окружения Авдеевки.

Как сообщает "Русская весна", бойцы РФ осуществляют штурм неподалёку от линии Опытное — Водяное. Отмечается, что в этой зоне спецоперации наблюдается высокая интенсивность боевых действий. По информации агентства, ВС России также наступают в районе Северска.

Военкоры считают, что в ближайшее время украинские военнослужащие окажутся под угрозой котла в Авдеевке, ведь российские войска предпринимают попытки обойти этот населённый пункт с севера и запада.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что украинские офицеры на Авдеевском направлении угрожают новобранцам расстрелом за оставление передовых позиций.