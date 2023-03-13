Российская армия начала мощнейшее наступление у Донецка для последующего окружения Авдеевки.
Как сообщает "Русская весна", бойцы РФ осуществляют штурм неподалёку от линии Опытное — Водяное. Отмечается, что в этой зоне спецоперации наблюдается высокая интенсивность боевых действий. По информации агентства, ВС России также наступают в районе Северска.
Военкоры считают, что в ближайшее время украинские военнослужащие окажутся под угрозой котла в Авдеевке, ведь российские войска предпринимают попытки обойти этот населённый пункт с севера и запада.
Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что украинские офицеры на Авдеевском направлении угрожают новобранцам расстрелом за оставление передовых позиций.
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