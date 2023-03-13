Гайдай заявил, что войска ВС РФ штурмуют позиции ВСУ в ЛНР круглосуточно

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил в соцсетях о предпринятом российскими военными мощном наступлении в ЛНР. Армия РФ получила подкрепление под Белогоровкой и на Кременском направлении.

"Штурм позиций ВСУ происходит почти круглосуточно", — сказал Гайдай.

Он добавил, что в зоне боевых действий замечена также современная российская военная техника.

Командование ВС Украины после улучшения погодных условий планирует совершить контратаку через несколько недель.

Ранее сообщалось, что власти Китая обозначили свои цели и решили идти с Россией против Запада.