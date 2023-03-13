Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил в соцсетях о предпринятом российскими военными мощном наступлении в ЛНР. Армия РФ получила подкрепление под Белогоровкой и на Кременском направлении.
"Штурм позиций ВСУ происходит почти круглосуточно", — сказал Гайдай.
Он добавил, что в зоне боевых действий замечена также современная российская военная техника.
Командование ВС Украины после улучшения погодных условий планирует совершить контратаку через несколько недель.
Ранее сообщалось, что власти Китая обозначили свои цели и решили идти с Россией против Запада.
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