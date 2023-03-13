ВСУ отметили, что им не хватает боеприпасов для того, чтобы удержать Артёмовск

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские подразделения, пытающиеся удержаться в Артёмовске, испытывают острый снарядный голод и страдают от нехватки вооружения. Такое заявление сделал начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба.

ВСУшник подчеркнул, что для удержания обороны города украинские военные нуждаются в большом количестве оружия и боеприпасов.

Шандыба напомнил, что украинские подразделения стоят в городе уже девятый месяц, не меняясь, плюс сырое и промозглое межсезонье тоже делает своё дело, осложняя им жизнь.

"На нашей линии обороны (в Артёмовске) необходимо больше боеприпасов и вооружения, чтобы держать оборону, это самое главное. Нелегко, мы тут стоим уже десятый месяц без ротации, поле, сырость, сейчас не тепло", — сказал Шандыба в эфире телеканала "Рада".

Ранее издание Wall Street Journal отметило, что ВСУ несут огромные потери в Артёмовске, не имея возможности вывозить раненых.