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ВС РФ бьют по позициям врага под Северском, который может стать следующим после Артёмовска

Силовые структуры

Продолжается военная специальная операция по демилитаризации Украины.

ВС РФ бьют по позициям врага под Северском, который может стать следующим после Артёмовска

2-й армейский корпус Луганской Народной Республики в боях под Белогоровкой в Бахмутском районе Донецкой Народной Республики продолжает уничтожать националистов ВСУ.

Российские войска бьют по позициям неприятеля под Северском, который может стать следующим после Артёмовска. Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Артиллеристы Вооружённых сил России постоянно уничтожают опорные пункты бандеровцев, а затем мотострелковые подразделения ВС РФ атакуют с целью продвижения в сторону населённого пункта Спорное.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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