ВС РФ бьют по позициям врага под Северском, который может стать следующим после Артёмовска

Продолжается военная специальная операция по демилитаризации Украины.

2-й армейский корпус Луганской Народной Республики в боях под Белогоровкой в Бахмутском районе Донецкой Народной Республики продолжает уничтожать националистов ВСУ.

Российские войска бьют по позициям неприятеля под Северском, который может стать следующим после Артёмовска. Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Артиллеристы Вооружённых сил России постоянно уничтожают опорные пункты бандеровцев, а затем мотострелковые подразделения ВС РФ атакуют с целью продвижения в сторону населённого пункта Спорное.