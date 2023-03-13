Офицер ВСУ: Бахмут скоро превратится в одну большую братскую могилу

Военнослужащий 93-й бригады вооруженных сил Украины под ником "Твой друг Стус" оценил положение украинских военных в Артёмовске (Бахмуте).

По мнению военного, ситуация в Артёмовске плачевная, и терпение обороняющихся там уже на пределе. ВСУшник боится, что ещё немного — и Бахмут превратится в "одну большую братскую могилу". Это, по его словам, случится в тот момент, когда российская армия получит контроль над дорогой на Хромово.

"Тогда уже не будет смысла молчать о вещах, которые бесят много месяцев", — сказал военнослужащий в своих соцсетях.

Ранее советник врио руководителя ДНР Ян Гагин сообщил, что потери ВСУ под Артёмовском исчисляются тысячами. Потери украинской армии в городе неумолимо растут, потому что у неё нет возможности эвакуировать раненых, написала газета Wall Street Journal.