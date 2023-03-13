Украинским военным в Артёмовске приказали бросать тяжелораненых товарищей

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцам ВСУ, находящимся в Артёмовске, был отдан приказ бросать тяжелораненых военных на поле боя. Об этом рассказали сами ВСУшники своим родным, сообщает Telegram-канал "АТО Донецк | Новости".

Но самое удивительное здесь — это аргументирование данного приказа, отмечают авторы. Военное начальство ВСУ напомнило, что у украинской стороны фиксируется острая нехватка медработников, мест в госпиталях, лекарств и медикаментов, поэтому с большей долей вероятности украинские раненые умрут, если ВСУ будут забирать их с собой.

Но если их подберут российские военные, шансы выжить у них возрастут в разы, потому что всем известно, что ВС РФ раненых не бросают, даже если речь идёт о противнике, и делают всё, что возможно, для их спасения.

"Оказавшись же в расположении наступающих Вооруженных сил России, они имеют шанс на выживание — на бывшей Украине хорошо знают, что российские военные и врачи спасают даже раненных боевиков из нацбатальонов", — говорится в посте.

Ранее газета Wall Street Journal написала, что потери ВСУ в Артёмовске увеличиваются потому, что ВСУ не могут эвакуировать раненых.