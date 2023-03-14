Для выполнение целей специальной военной операции на Украине российским войскам не нужны крупномасштабные наступления, уверен политолог Сергей Марков.
По словам эксперта, сейчас необходимо дождаться контратаки ВСУ, что даст возможность нанести армии неприятеля непоправимый урон.
"А потом решать, выходить на перемирие или начать наступление", — пояснил Марков в своём Telegram-канале.
Пока украинское контрнаступление не началось, ВС РФ будут "выгрызать" оккупированные города Донбасса, чтобы обезопасить мирных жителей новых регионов России от обстрелов националистов.
Ранее военное ведомство Украины признало, что российская армия атакует по всей линии соприкосновения в Донбассе.
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