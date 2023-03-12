Российские войска ведут наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения в Донбассе, гласит утренняя сводка Генштаба ВСУ.
Таким образом украинское командование признало, что оперативная инициатива полностью перешла к ВС РФ.
Армия России атакует на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском направлениях, перечислил представитель Минобороны Украины.
Он добавил, что за прошедшие сутки украинские позиции в Донецком и Луганском регионах были атакованы 92 раза.
Ранее военные аналитики пришли к выводу, что в Киеве готовят крупную военную операцию на юге Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинский боевик снял на видео бой с российскими военными в районе населённого пункта Кременная.