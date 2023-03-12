Генштаб ВСУ признал наступление армии России по всей линии соприкосновения в Донбассе

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска ведут наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения в Донбассе, гласит утренняя сводка Генштаба ВСУ.

Таким образом украинское командование признало, что оперативная инициатива полностью перешла к ВС РФ.

Армия России атакует на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском направлениях, перечислил представитель Минобороны Украины.

Он добавил, что за прошедшие сутки украинские позиции в Донецком и Луганском регионах были атакованы 92 раза.

Ранее военные аналитики пришли к выводу, что в Киеве готовят крупную военную операцию на юге Украины.