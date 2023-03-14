Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) активизировали свою деятельность на участке боевых действий Сватово — Кременная, следует из заявления подполковника армии ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По его словам, главная причина роста числа ДРГ Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённых пунктов Сватово и Кременная — благоприятные погодные условия.
"Диверсионные группы Украины работают в течение суток по пять-восемь человек", — отметил Марочко в беседе с ТАСС.
Он добавил, что получил эту информацию от российских разведчиков. Как пояснил подполковник, украинские диверсанты нередко используют спутниковые средства связи, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Ранее Марочко сообщил, что боевики ВСУ приступили к минированию берега реки Северский Донец под Кременной.
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