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Подполковник Марочко: ВСУ минируют берег реки Северский Донец под Кременной

Марочко заявил об активизации диверсантов ВСУ на участке Сватово — Кременная

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Силовые структуры

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) активизировали свою деятельность на участке боевых действий Сватово — Кременная, следует из заявления подполковника армии ЛНР в отставке Андрея Марочко.

Марочко заявил об активизации диверсантов ВСУ на участке Сватово — Кременная

По его словам, главная причина роста числа ДРГ Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённых пунктов Сватово и Кременная — благоприятные погодные условия.

"Диверсионные группы Украины работают в течение суток по пять-восемь человек", — отметил Марочко в беседе с ТАСС.

Он добавил, что получил эту информацию от российских разведчиков. Как пояснил подполковник, украинские диверсанты нередко используют спутниковые средства связи, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее Марочко сообщил, что боевики ВСУ приступили к минированию берега реки Северский Донец под Кременной.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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