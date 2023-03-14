Подполковник Марочко: ВСУ минируют берег реки Северский Донец под Кременной

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ), находящиеся в районе населённого пункта Кременная, приступили к инженерным работам на берегу реки Северский Донец.

По словам подполковника армии Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко, украинские националисты активно размещают противопехотные и противотанковые мины, а также самодельные взрывные устройства под Кременной.

"Вдоль реки Северский Донец боевики проводят минирование берега", — подтвердил он в беседе с РИА Новости.

Ранее журналист The Sunday Times, которому удалось пообщаться с представителем 131-го батальона ВСУ, сообщил, что украинская армия не выдерживает напора ВС России в районе Кременной на территории ЛНР.