Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ), находящиеся в районе населённого пункта Кременная, приступили к инженерным работам на берегу реки Северский Донец.
По словам подполковника армии Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко, украинские националисты активно размещают противопехотные и противотанковые мины, а также самодельные взрывные устройства под Кременной.
"Вдоль реки Северский Донец боевики проводят минирование берега", — подтвердил он в беседе с РИА Новости.
Ранее журналист The Sunday Times, которому удалось пообщаться с представителем 131-го батальона ВСУ, сообщил, что украинская армия не выдерживает напора ВС России в районе Кременной на территории ЛНР.
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