Западные "спонсоры войны" вряд ли бросят официальный Киев и прекратят поставлять оружие, поэтому для России есть наиболее "реалистичный сценарий" развития ситуации полное освобождение ДНР, ЛНР и выход к реке Днепр, заявил глава центра расследований UkrLeaks Василий Прозоров.
По словам Прозорова, нужно понимать, что Украина для Запада — своеобразный таран против России.
"Военно-промышленное лобби и в США, и в Европе уже полноценно вцепилось в госбюджеты, и им нужен спрос. Что касается наших действий — реалистичным представляется полное освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также выход к реке Днепр на территории Днепропетровской и Запорожской областей", — пояснил Прозоров в беседе с argumenti.ru.
Как подчеркнул собеседник издания, есть ряд сомнений, что прогнозы об окончании украинского конфликта в 2023 году сбудутся.
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