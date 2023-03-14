Прозоров: реалистичный прогноз для РФ — полное освобождение ДНР, ЛНР и выход к реке Днепр

Западные "спонсоры войны" вряд ли бросят официальный Киев и прекратят поставлять оружие, поэтому для России есть наиболее "реалистичный сценарий" развития ситуации полное освобождение ДНР, ЛНР и выход к реке Днепр, заявил глава центра расследований UkrLeaks Василий Прозоров.

По словам Прозорова, нужно понимать, что Украина для Запада — своеобразный таран против России.

"Военно-промышленное лобби и в США, и в Европе уже полноценно вцепилось в госбюджеты, и им нужен спрос. Что касается наших действий — реалистичным представляется полное освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также выход к реке Днепр на территории Днепропетровской и Запорожской областей", — пояснил Прозоров в беседе с argumenti.ru.

Как подчеркнул собеседник издания, есть ряд сомнений, что прогнозы об окончании украинского конфликта в 2023 году сбудутся.