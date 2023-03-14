Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила БПЛА.
"Последствия на земле уточняются", — написал российский чиновник в своём Telegram-канале.
Предположительно, в результате инцидента никто не пострадал. Вместе с этим руководитель региона отметил, что осколки беспилотника повредили крышу гаража в Белгородском районе.
Ранее в Mash заявили, что украинский БПЛА пытался атаковать Брянский химический завод. По информации журналистов, аппарат сбила российская система "Панцирь".
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