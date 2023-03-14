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Глава Белгородской области заявил о сбитом в регионе беспилотнике

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Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила БПЛА.

Глава Белгородской области заявил о сбитом в регионе беспилотнике

"Последствия на земле уточняются", — написал российский чиновник в своём Telegram-канале.

Предположительно, в результате инцидента никто не пострадал. Вместе с этим руководитель региона отметил, что осколки беспилотника повредили крышу гаража в Белгородском районе.

Ранее в Mash заявили, что украинский БПЛА пытался атаковать Брянский химический завод. По информации журналистов, аппарат сбила российская система "Панцирь".

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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