Глава Белгородской области заявил о сбитом в регионе беспилотнике

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила БПЛА.

"Последствия на земле уточняются", — написал российский чиновник в своём Telegram-канале.

Предположительно, в результате инцидента никто не пострадал. Вместе с этим руководитель региона отметил, что осколки беспилотника повредили крышу гаража в Белгородском районе.

Ранее в Mash заявили, что украинский БПЛА пытался атаковать Брянский химический завод. По информации журналистов, аппарат сбила российская система "Панцирь".