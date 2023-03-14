Алаудинов: удержание Артёмовска выполняется 7-10 тысячами бойцов ВСУ

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Для удержания Артёмовска Киев оставил в городе около 7-10 тысяч военных. Такое предположение сделал помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

Командир "Ахмата" считает, что украинское командование уже вывело из Артёмовска профессиональных военнослужащих, оставив там неподготовленных мобилизованных, из-за чего ежедневные потери ВСУ в городе исчисляются сотнями.

"Сказать точно, сколько там бойцов ВСУ, я не готов… Для удержания этого города там минимум от 7 до 10 тысяч было привлечено этих сил и средств примерно. И по территории, и по масштабам ведения боевых действий", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

При этом Алаудинов затруднился точно сказать, сколько именно украинских военных в Артёмовске уже ликвидировано.