Руководство Брянской области прокомментировало сообщения об атаке дроном ВСУ химического завода в городе Сельцо. Как сообщается в Telegram-канале правительства региона, данная информация является фейком, Вооружённые силы Украины не предпринимали попытку удара по предприятию.
"Информация о попытке атаки Брянского химического завода с помощью дрона вооруженных сил Украины не соответствует действительности", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о сбитом над территорией Брянской области дроне ВСУ. Якобы он был запущен из приграничного региона Украины, а его целью был химический завод. Уточнялось, что беспилотник сбили силы российской ПВО.
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