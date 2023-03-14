Информация о попытке атаки Брянского химического завода дроном ВСУ оказалась фейком

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководство Брянской области прокомментировало сообщения об атаке дроном ВСУ химического завода в городе Сельцо. Как сообщается в Telegram-канале правительства региона, данная информация является фейком, Вооружённые силы Украины не предпринимали попытку удара по предприятию.

"Информация о попытке атаки Брянского химического завода с помощью дрона вооруженных сил Украины не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о сбитом над территорией Брянской области дроне ВСУ. Якобы он был запущен из приграничного региона Украины, а его целью был химический завод. Уточнялось, что беспилотник сбили силы российской ПВО.