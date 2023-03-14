Нидерландские власти поставят Киеву радары для обнаружения дронов и два тральщика, то есть корабля для выявления и ликвидации мин в море. Об этом рассказала глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен.
"Украина получит тральщики класса Alkmaar, системы М3 для быстрого наведения переправ", — отметила министр во время своей рабочей поездки в Одессу.
Известно, что руководитель военного ведомства встретилась на Украине с коллегой Алексеем Резниковым.
Ранее Оллонгрен сообщила, что Амстердам, Осло и Таллин передали ВСУ полевой подвижный госпиталь.
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