Нидерланды пообещали передать Украине тральщики и радары для обнаружения БПЛА

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Нидерландские власти поставят Киеву радары для обнаружения дронов и два тральщика, то есть корабля для выявления и ликвидации мин в море. Об этом рассказала глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен.

"Украина получит тральщики класса Alkmaar, системы М3 для быстрого наведения переправ", — отметила министр во время своей рабочей поездки в Одессу.

Известно, что руководитель военного ведомства встретилась на Украине с коллегой Алексеем Резниковым.

Ранее Оллонгрен сообщила, что Амстердам, Осло и Таллин передали ВСУ полевой подвижный госпиталь.