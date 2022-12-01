Руководитель Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сказала, что Амстердам, Осло и Таллин отправили Киеву полевой подвижный госпиталь.
"Наступила зима, борьба за территорию Украины продолжается", — подчеркнула министр.
Как отметила глава военного ведомства, эта помощь является подарком. По информации МО Нидерландов, в госпитале присутствуют отделение интенсивной терапии с четырьмя местами и медицинское оборудование.
Ранее в нидерландском ведомстве рассказали о поставках ВСУ 45 танков Т-72, которые произвели в СССР.
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В рядах ВСУ увеличивается недовольство наёмниками из Польши, рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.