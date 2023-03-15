Гагин: разрозненные части ВСУ пытаются отступать из Артёмовска по просёлочным дорогам

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные пытаются пешком отступать из Артёмовска по просёлочным дорогам и полям, следует из заявления советника врио руководителя Донецкой Народной Республики Яна Гагина.

В эфире канала "Россия 24" он отметил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) не покидают город на военной технике из-за весенней распутицы. По его словам, при отступлении украинская армия сталкивается с серьёзными потерями. Как пояснил советник, теперь техника ВСУ на Артёмовском направлении — лёгкая мишень для российских солдат.

"Периодически из Артёмовска пытаются отступать какие-то разрозненные части Вооружённых сил Украины", — подтвердил Гагин.

Он также добавил, что армия РФ осуществляет контроль над всеми дорогами в районе Артёмовска, поэтому националисты бегут из города по полям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки призвал усилить оборону ВСУ на Артёмовском направлении.