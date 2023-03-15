Украинский президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки призвал продолжить усиление обороны Артёмовска.
В видеообращении он отметил, что основное внимание командования ВСУ направлено на состояние оперативно-стратегических группировок войск "Хортица" и Бахмут.
"Есть чёткая позиция всей ставки — усиливать это направление", — подчеркнул Зеленский, рассуждая о боях за Артёмовск.
По его словам, во время заседания также были проведены дискуссии о дальнейших поставках военной техники для украинской армии.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оборонительная операция в Артёмовске стратегически важна для Киева. Он похвалил украинских солдат, участвующих в боевых действиях на этом направлении.
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