Во многих регионах России сейчас проводят актуализацию сведений воинского учёта. Об этом сообщил член военной Коллегии адвокатов Павел Малютин, комментируя в интервью Pravda.Ru возобновление выдачи повесток в Воронежской области.
По его словам, такая практика распространена не только в Воронеже, но и в других городах РФ, в том числе и в Москве. Он отметил, что работа по актуализации данных воинского учёта началась после завершения частичной мобилизации и продолжается до сих пор.
"Существенной опасности в этом нет. В крайнем случае человек может предоставить сведения в военкомат через представителя по доверенности. В случае игнорирования повестки для уточнения данных воинского учёта предусмотрен административный штраф", — подчеркнул собеседник издания.
Как пояснил юрист, возобновление выдачи повесток не связано с проведением каких-либо мобилизационных мероприятий в стране.
Ранее в правительстве Воронежской области сообщили, что жителям региона стали вручать повестки по месту проживания и работы с единственной целью — проверить данные воинского учёта в военных комиссариатах.
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