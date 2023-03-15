Малютин: повестки об актуализации данных воинского учёта разносят во многих городах РФ

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Во многих регионах России сейчас проводят актуализацию сведений воинского учёта. Об этом сообщил член военной Коллегии адвокатов Павел Малютин, комментируя в интервью Pravda.Ru возобновление выдачи повесток в Воронежской области.

По его словам, такая практика распространена не только в Воронеже, но и в других городах РФ, в том числе и в Москве. Он отметил, что работа по актуализации данных воинского учёта началась после завершения частичной мобилизации и продолжается до сих пор.

"Существенной опасности в этом нет. В крайнем случае человек может предоставить сведения в военкомат через представителя по доверенности. В случае игнорирования повестки для уточнения данных воинского учёта предусмотрен административный штраф", — подчеркнул собеседник издания.

Как пояснил юрист, возобновление выдачи повесток не связано с проведением каких-либо мобилизационных мероприятий в стране.

Ранее в правительстве Воронежской области сообщили, что жителям региона стали вручать повестки по месту проживания и работы с единственной целью — проверить данные воинского учёта в военных комиссариатах.