Аналитик Дандыкин заявил, что борьба за Артёмовск близится к завершению

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, в скором времени сражение за Артёмовск завершится. Украинские войска больше не могут оборонять город и готовы отступить. Кроме того, у них осталось только одно "горло", через которое в регион поставляются боеприпасы и подкрепление, указал аналитик.

"И то — по грунтовым дорогам, которые простреливаются нашими войсками. Самое плохое для противника, что оно ("горло". — Прим. ред.) каждый день сужается", — объяснил Дандыкин в беседе с "Известиями".

Эксперт подчеркнул, что российские войска продвигаются уже в жилых кварталах Артёмовска. До центра города осталось около километра, указал он. В регионе остаются до 20 тысяч боевиков ВСУ, которые могут оказаться в полном окружении, отметил аналитик.

"Борьба за Артёмовск всё-таки близится к завершению, и мы дожмём противника", — добавил Дандыкин.