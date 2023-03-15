По словам военного эксперта Василия Дандыкина, в скором времени сражение за Артёмовск завершится. Украинские войска больше не могут оборонять город и готовы отступить. Кроме того, у них осталось только одно "горло", через которое в регион поставляются боеприпасы и подкрепление, указал аналитик.
"И то — по грунтовым дорогам, которые простреливаются нашими войсками. Самое плохое для противника, что оно ("горло". — Прим. ред.) каждый день сужается", — объяснил Дандыкин в беседе с "Известиями".
Эксперт подчеркнул, что российские войска продвигаются уже в жилых кварталах Артёмовска. До центра города осталось около километра, указал он. В регионе остаются до 20 тысяч боевиков ВСУ, которые могут оказаться в полном окружении, отметил аналитик.
"Борьба за Артёмовск всё-таки близится к завершению, и мы дожмём противника", — добавил Дандыкин.
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