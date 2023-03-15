Комиссар Герасименко: в Липецкой области начнут раздавать повестки в военкоматы

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Липецкой области в ближайшее время граждане начнут получать повестки в военкоматы. Об этом проинформировал военный комиссар региона Валерий Герасименко.

По его словам, это необходимо для уточнения данных воинского учета.

"Рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных", — цитирует военкома сайт правительства региона.

Отмечается, что принятые меры проводятся из-за ошибок, выявленных в ходе частичной мобилизации.

"А ошибок в документах быть не должно", — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что под Калугой депутат Лепендин не встал во время гимна России и получил повестку в военкомат.