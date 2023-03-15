В Липецкой области в ближайшее время граждане начнут получать повестки в военкоматы. Об этом проинформировал военный комиссар региона Валерий Герасименко.
По его словам, это необходимо для уточнения данных воинского учета.
"Рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных", — цитирует военкома сайт правительства региона.
Отмечается, что принятые меры проводятся из-за ошибок, выявленных в ходе частичной мобилизации.
"А ошибок в документах быть не должно", — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что под Калугой депутат Лепендин не встал во время гимна России и получил повестку в военкомат.
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