Городской суд Минеральных вод вынес приговор по уголовному делу в отношении трёх бывших сотрудников МВД на транспорте. Их признали виновными в получении взяток в крупном размере. Об этом пишет newstracker.ru.
Следствие, которое продолжалось три года, установило, что сотрудники Минераловодского линейного управления МВД России на транспорте подкидывали наркотики невиновным и вымогали взятки. Экс-полицейские получили по семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строгого режима.
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