В Минводах вынесли приговор бывшим полицейским, подкидывавшим наркотики

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Городской суд Минеральных вод вынес приговор по уголовному делу в отношении трёх бывших сотрудников МВД на транспорте. Их признали виновными в получении взяток в крупном размере. Об этом пишет newstracker.ru.

Следствие, которое продолжалось три года, установило, что сотрудники Минераловодского линейного управления МВД России на транспорте подкидывали наркотики невиновным и вымогали взятки. Экс-полицейские получили по семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строгого режима.