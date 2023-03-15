Глава Минобороны США Остин: девять стран поставят на Украину 150 танков Leopard

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Киев получит 150 танков Leopard.

Вместе с этим глава военного ведомства подчеркнул, что "танковая коалиция" состоит из девяти стран.

"Государства безвозмездно поставляют ВСУ технику", — написал министр в социальных сетях.

Ранее журналисты Bangkok Post заявили, что украинские военные прошли четырёхнедельный курс в Испании и научились эксплуатировать танки Leopard 2. По информации издания, солдаты прибыли в эту страну в середине февраля. Тренировки проходили в Сарагосе, добавили в СМИ.