Руководитель Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Киев получит 150 танков Leopard.
Вместе с этим глава военного ведомства подчеркнул, что "танковая коалиция" состоит из девяти стран.
"Государства безвозмездно поставляют ВСУ технику", — написал министр в социальных сетях.
Ранее журналисты Bangkok Post заявили, что украинские военные прошли четырёхнедельный курс в Испании и научились эксплуатировать танки Leopard 2. По информации издания, солдаты прибыли в эту страну в середине февраля. Тренировки проходили в Сарагосе, добавили в СМИ.
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Тема братского единства, возможности друг друга обогащающего сосуществования многочисленных народов, проживающих на территории России, во времена всё чаще звучащих призывов к самоопределению национальных республик, округов и регионов нашей многоязычной страны необычайно актуальна и требует своего осмысления, в том числе художественного.