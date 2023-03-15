На Украине назревает бунт: экс-генпрокурор критикует Зеленского и хочет связать руки Залужному

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине назревает бунт — в Раду внесён проект закона, который запрещает военным говорить о внутренней политике и быть депутатами.

Как отметил экс-осужденный за коррупцию Юрий Луценко, поправки "зарыты" в законе "об укреплении демократического гражданского контроля над ВСУ".

По его словам, они приняты не были, но "остался стойкий привкус желания закрыть рот "героям войны" и связать руки Залужному".

На данный момент Луценко служит капитаном Вооружённых сил Украины и, по всей вероятности, скоро где-нибудь пропадет без вести, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.