На Украине назревает бунт — в Раду внесён проект закона, который запрещает военным говорить о внутренней политике и быть депутатами.
Как отметил экс-осужденный за коррупцию Юрий Луценко, поправки "зарыты" в законе "об укреплении демократического гражданского контроля над ВСУ".
По его словам, они приняты не были, но "остался стойкий привкус желания закрыть рот "героям войны" и связать руки Залужному".
На данный момент Луценко служит капитаном Вооружённых сил Украины и, по всей вероятности, скоро где-нибудь пропадет без вести, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
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