Вызванный в Госдеп Антонов заявил, что самолётам и кораблям США нечего делать вблизи границ России

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Самолётам и кораблям Вооружённых сил США нечего делать вблизи границ Российской Федерации.

Об этом сказал российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, которого вызвали в американский Госдеп из-за инцидента с беспилотником MQ-9 США.

По словам Антонова, дрон находился в зоне военной спецоперации с выключенными транспондерами, поэтому присутствие там беспилотного летательного аппарата — "настоящая провокация", имеющая цель обвинить Россию "в каком-либо непрофессионализме".

Дипломат отметил, что "американским самолётам и кораблям нечего делать вблизи границ РФ".

"Вы можете себе представить, что такой самолёт, беспилотник, вдруг появится недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско? Вы можете себе представить, какая будет реакция американских СМИ, Пентагона в отношении такого дрона?" — спросил Антонов.