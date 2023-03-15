Анастасия Кашеварова раскритиковала военную полицию за конфискацию у военнослужащих РФ технических средств, купленных самостоятельно или привезённых волонтёрами.
Журналистку возмутило то, что солдат лишают необходимого. Она считает, что претензии к солдатам можно было предъявлять только в том случае, если бы дроны, тепловизоры, автомобили и прочее поставлялось Минобороны для нужд СВО.
По её словам, военнослужащим приходится прятать от проверок "неуставные вооружения и технические средства".
"Пацаны покупают на свои деньги технику, привозят свои автомобили, волонтеры привозят прицелы, снарягу, дроны, теплаки, чтобы повысить эффективность наших бойцов. И тут какой-то … приезжает и забирает это. Или перед приездом другого …. надо прятать. Нет бы посмотрели чего не хватает и привезли, а тут отжимают последнее", — высказала своё негодование Кашеварова.
Она призвала прекратить такую практику и порекомендовала направить свою энергию на штурмовые действия.
Ранее Анастасия Кашеварова рассказала о воровстве гуманитарной помощи для солдат СВО.
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