Кашеварова о конфискации у бойцов СВО купленной за свой счёт техники: "Отжимают последнее"

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Анастасия Кашеварова раскритиковала военную полицию за конфискацию у военнослужащих РФ технических средств, купленных самостоятельно или привезённых волонтёрами.

Журналистку возмутило то, что солдат лишают необходимого. Она считает, что претензии к солдатам можно было предъявлять только в том случае, если бы дроны, тепловизоры, автомобили и прочее поставлялось Минобороны для нужд СВО.

По её словам, военнослужащим приходится прятать от проверок "неуставные вооружения и технические средства".

"Пацаны покупают на свои деньги технику, привозят свои автомобили, волонтеры привозят прицелы, снарягу, дроны, теплаки, чтобы повысить эффективность наших бойцов. И тут какой-то … приезжает и забирает это. Или перед приездом другого …. надо прятать. Нет бы посмотрели чего не хватает и привезли, а тут отжимают последнее", — высказала своё негодование Кашеварова.

Она призвала прекратить такую практику и порекомендовала направить свою энергию на штурмовые действия.

Ранее Анастасия Кашеварова рассказала о воровстве гуманитарной помощи для солдат СВО.